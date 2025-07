'Três Graças': Murilo Benício e Grazi Massafera serão amantes e vilões

Eu estive com o Aguinaldo depois de muitos anos e falei: 'Eu fiz um monte de novela, mas a que vai ficar no meu coração é 'Fera Ferida'', a primeira novela que eu fiz na minha vida e que era dele. Eu nunca mais tinha trabalhado com ele. Estar aqui fazendo [uma novela dele] de novo, fechando esse ciclo, para mim já é muito especial. Espero que seja um sucesso, que chegue nas pessoas e que todo mundo se divirta. Murilo Benício, a Splash

Santiago e Arminda são amantes e cúmplices. Santiago é casado com Zenilda (Andréia Horta), e pai de Lorena (Alanis Guillen) e Leonardo (Pedro Novaes). Tem como amante Arminda (Grazi Massafera), esposa de seu sócio, Rogério, que sumiu em circunstâncias misteriosas. Arminda é filha de Josefa (Arlete Salles), mãe de Raul (Paulo Mendes) e "viúva" de Rogério.

Arminda é socialite cruel. Ela é esnobe, egoísta e cruel, intimidando aqueles ao seu redor. Tem a vida centrada em seu próprio prazer e interesses. Sua crueldade se manifesta, principalmente, em humilhações ao filho e na negligência com a mãe idosa. É manipuladora e astuta, planeja tudo com frieza e precisão e não tem senso de moralidade. Junto do amante, comanda um esquema altamente lucrativo de falsificação de remédios.

Zenilda Ferette (Andréia Horta) é uma mulher comprometida com o lar e a família. Dotada de um forte senso de solidariedade, é engajada em projetos sociais voltados para as pessoas mais necessitadas. Elegante, mantém sempre uma postura sofisticada, embora não tenha grandes vaidades pessoais. Sequer imagina que a melhor amiga Arminda (Grazi Massafera) é amante de seu marido.

A Zenilda foi mãe muito cedo. Ela se formou em direito, mas não exerce a profissão, se dedica muito à família, aos filhos. Talvez, no decorrer da trama, ela comece a desejar cuidar um pouco mais da vida que ela deixou para trás. [...] Como telespectadora e como atriz da novela, desejo que as pessoas gostem da história que nos acompanha. Estamos trabalhando para isso. Andréia Horta, a Splash

Leonardo Ferette (Pedro Novaes) é um jovem privilegiado e ambicioso. Saiu à imagem e semelhança do pai, e gosta de curtir a vida sem compromisso. Estudou no exterior e mal vê a hora de ocupar o lugar de Santiago nos negócios da Fundação Ferette.