TJPE envia investigação sobre Deolane e empresa de bet para Justiça Federal

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) decidiu enviar à Justiça Federal o processo da Operação Integration, que tem entre os investigados à influenciadora Deolane Bezerra, sua mãe Solange Bezerra, e a casa de apostas Esportes da Sorte.

O que aconteceu

A juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª vara criminal da capital, tomou a decisão, nesta segunda-feira (28), sob alegação de incompetência da Justiça Estadual para seguir com o caso. A Operação Integration investiga suspeitas de lavagem de dinheiro proveniente de jogos de azar.

A decisão da juíza é uma resposta ao pedido de arquivamento do caso, feito pela subprocuradora-geral de Justiça em Assuntos Jurídicos de Pernambuco, Norma Mendonça Galvão de Carvalho. O Ministério Público de Pernambuco alega que as apostas esportivas foram legalizadas e pede o arquivamento do caso por não haver "indícios de crime".