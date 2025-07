Tati Machado retorna ao Mais Você e Ana se emociona: 'Você está em casa'

Tati comentou ter usado sua voz para falar sobre a perda e confortado outras mulheres que passam pelo mesmo. "Tenho recebido tanto amor. Às vezes o que a gente pode fazer, trabalhando na televisão, e virar e falar em casa: poxa, eu não tô sozinha."

Sinto que o luto está ali e a vida passa por esse luto. Não é o luto que passa, ele fica. Não se supera. É uma marca para sempre. Dor é dor. Tati Machado

Tati continuou. "Me preparei pra chegada do bebê, estava tudo pronto. Inicialmente, não tinha coragem de sair de casa. Estava com medo do olhar das pessoas. Não queria que as pessoas me olhassem com pena. No começo, foi muito a gente em casa. Aí começamos a encontrar alguns amigos, família. Assim a gente foi, até que comecei a tomar coragem."

Tati se emocionou ao falar do quarto do filho, que não chegou a montar. "Ele não tá ali naquele quarto, tá num lugar melhor."

A jornalista continuou. "É uma cobrança muito grande essa tal da culpa. Cadê o sinal? Eu não estava sentindo ele mexer. Estava tentando não ficar noiada com isso. Não senti nada, não passei mal. E aí daqui que fui direto (pro hospital)."

Tati também revelou que tem feito terapia ao lado do marido, Bruno. "Estamos fazendo isso juntos."