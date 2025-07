Tragédia com bebê: Fátima briga com Raquel e se joga da escada em Vale Tudo

Nos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo), Raquel (Taís Araujo) surpreenderá o público com uma atitude fria diante do desespero da filha, Maria de Fátima (Bella Campos).

O que vai acontecer

Fátima estará acompanhada da família Roitma em uma apresentação no Theatro Municipal do Rio. Já Raquel chegará ao evento ao lado de Ivan (Renato Góes) e outros convidados. As informações são do jornal O Globo.