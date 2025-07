Quem é a atriz de Malhação que ficou fica cega após agressão do ex-namorado

Os dois brigaram durante a viagem. Em uma provocação, o ex-namorado de Thais deu um soco em uma janela de vidro, que acabou atingindo a jovem. "Foi uma correria. Nem eu tinha entendido direito o que tinha acontecido. A janela formou uma bola com uma estaca, e o lugar onde ele bateu furou o braço dele. Ele perdeu muito sangue."

Inicialmente, o acidente não prejudicou sua visão. No entanto, ela teve um deslocamento de retina, catarata traumática e corte na córnea. "Depois de um tempo, a retina descolou de novo e não teve mais jeito. Fiz uma cirurgia de cinco horas, mas não consegui recuperar a visão."

Thais contou que entrou para o elenco de "Malhação" após o ocorrido. Ela começou a usar uma lente estética, e não contou para ninguém sobre o assunto. "Quando descobriram, achei que fosse perder tudo. Mas deu tudo certo."

Apesar de ter seguido no elenco de "Malhação", ela não teve tanta sorte em outras produções. Segundo Thais, ela fez apenas um teste depois da novela. "Meu cadastro tinha uma anotação: 'Reparar no olho esquerdo'. Nunca mais me testaram."