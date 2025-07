'Procurei pai do Neymar': Zé Love abre o jogo sobre dívida com família

O ex-jogador Zé Love, 37, revelou que foi ele quem procurou o pai de Neymar para assumir suas dívidas na Justiça: "Ele me estendeu a mão, fez coisas que ninguém faria". O ex-Fazenda esteve no Central Splash hoje com Chico Barney e Barbara Saryne.

O que aconteceu

Chico Barney questionou Zé se a informação de que todos os prêmios que ele ganhava na Fazenda eram penhorados para quitação da dívida com o pai de Neymar. O ex-jogador do Santos contraiu dívidas em empréstimos rurais e foi processado pelo Banco do Brasil. O pai de Neymar assumiu parte dessas dívidas, mas, sem receber cerca de R$ 1 milhão de volta, fez um acordo ficando com o sítio do jogador, avaliado em R$ 1,8 milhão.

O ex-Fazenda admitiu que a dívida existe e que foi ele quem procurou a ajuda do pai de Neymar em um momento crítico de sua vida. "Existe essa dívida que está nos trâmites finais de ser paga. É o que falo, eu sou muito grato porque o pai do Neymar nunca me procurou. O Neymar nunca me procurou. Então, quem procurou o pai do Neymar no momento mais crítico que tive na minha vida, que todo mundo sabe o que passei, fui eu."