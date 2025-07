Paolla Oliveira posa em lingerie de renda preta e arranca suspiros: 'Linda'

Paolla Oliveira, 43, publicou registros dos bastidores de um novo ensaio sensual.

O que aconteceu

Nas imagens, a atriz aparece vestindo uma lingerie de renda preta. "Sol em leão, né?", brincou ela na legenda da publicação, compartilhada no Instagram.

Não faltaram elogios a Paolla nos comentários do post. "Linda em todos os sóis", derreteu-se um seguidor, dialogando com a legenda da galeria. "Esse é o meu verdadeiro morango do amor", brincou outro. "Deveria ser crime ser bonita assim", protestou um terceiro.