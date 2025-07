Morre mãe de Emicida e Evandro Fióti, Dona Jacira, aos 60 anos

Em abril deste ano, ela se pronunciou após o anúncio do fim da parceria de Emicida com o irmão e empresário Evandro Fióti. Os dois estavam em uma disputa judicial pela Laboratório Fantasma, a empresa fundada pelos dois em 2009. À época, dona Jacira saiu em defesa de Fióti em uma publicação no Instagram, mas depois, em conversa ao site Mundo Negro, ela disse não escolher lados, afinal Emicida não estava sendo atacado.

Qualquer objetivo é fraco para qualificar a importância da tradição oral, nas civilizações de matriz africana. Nelas é pela palavra falada que se transmite a tradição. A soma de conhecimento sobre a natureza e a vida. Todavia, a mesma palavra, usada de má fé, pode destruir um império. A palavra maldita calou fundo no coração da minha família. E no coração dos nossos homens bons. Sem chance de defesa, fizeram-nos réu. Falo em nome das mulheres que estão à frente da Lab desde quando ninguém via possibilidade. Fioti sua dor é nossa dor.

Em 2016, Emicida lançou a música "Mãe", uma homenagem à Dona Jacira, que participa do clipe. No YouTube, o vídeo conta com mais de 19 milhões de visualizações.