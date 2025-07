Coreógrafa, escritora, mãe: quem é Melanie Hamrick, noiva de Mick Jagger?

Em fevereiro de 2014, Melanie Hamrick e Mick Jagger se conheceram por coincidência de turnês da companhia de balé da jovem e o Rolling Stones, em Tóquio. Eles engataram um romance quatro meses depois e estão juntos há 11 anos.

Dois anos depois, em dezembro de 2016, a bailarina deu à luz ao seu primeiro filho, Deveraux, e o oitavo de Jagger. Ela revelou a publicação da Paris Match que o bebê era uma celebração de "mais de dois anos de noivado".

Hamrick mantém vida discreta apesar do relacionamento com uma das maiores lendas do rock. Seu perfil no Instagram é todo dedicado ao filho Deveraux e há poucos registros ao lado do músico.

A exceção ocorreu agora, quando os três apareceram juntos em homenagem ao aniversário de 82 anos do cantor. "Feliz aniversário", escreveu Melanie em sua conta do Instagram.