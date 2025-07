Irmão de Liam e Noel Gallagher, do Oasis, é acusado de estupro e agressão

Paul Gallagher, 59, irmão mais velho de Noel e Liam Gallagher, do Oasis, foi acusado de estupro e uma série de outros crimes sexuais violentos.

O que aconteceu

As informações são do Telegraph. Segundo o veículo britânico, Paul foi indiciado após uma investigação iniciada no ano passado.

Além do estupro, ele também é acusado de agressão sexual, controle coercitivo e ameaças de morte. Uma audiência está marcada para o próximo mês e Paul será ouvido sobre as acusações.