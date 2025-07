Ingrid Guimarães e Monica Martelli andam de biquíni nas ruas da Espanha

Ingrid Guimarães, 53, e Monica Martelli, 57, estão em Sevilla, na Espanha, e andaram de biquíni pelas ruas.

O que aconteceu

Em vídeo publicado no perfil do Instagram, as duas atrizes aparecem caminhando pelas ruas de Sevilla usando apenas biquíni, devido ao calor. "Encarando o calor de Sevilha com amor próprio!", escreveu Monica na legenda.

Nos comentários, a dupla recebeu vários elogios. "Maravilhosas", disse uma seguidora; "Elas paradas já são engraçadas", exaltou outra.