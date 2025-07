Influencer que fez terapia 'por ser rica' rebate ataques: 'Me deixou mal'

Não é que eu gostava de ser pobre, o que eu falei é que o tanto de hate que eu levava me fez repensar se eu queria ter a minha vida de antes do dinheiro. Era tanta gente dando opinião sobre tudo, e aquilo me deixou muito mal. As pessoas entenderam que eu preferia não ter dinheiro e começaram a falar: 'essa daí não aguenta um dia de CLT'. Para com isso!

Mari Menezes no Fortal 2025

A influenciadora disse que atualmente, após quatro anos com fama na internet, já está mais acostumada com as críticas: Nunca estará bom o suficiente. Eu não nasci para agradar a todos, fazer o que, né? Isso me afetava no começo, por isso pensei em desistir e comecei a fazer terapia. Hoje já sei lidar".

O dinheiro realmente ajuda, mas ele não é a felicidade, isso eu te garanto. A felicidade está dentro da gente mesmo. Estamos numa fase do mundo que todos estão querendo ser melhor que os outros, e não é sobre isso. Precisam melhorar, e eu indico terapia a todos

Para seus mais de seis milhões de seguidores, Mari Menezes compartilha seu estilo de vida, viagens e momentos em família. Ela ficou famosa em 2021, quando viralizou nas redes sociais mostrando a saga em busca do sonho de conhecer sua ídola, Virgínia Fonseca. Ela já se envolveu em polêmicas com Caio Castro e Carlinhos Maia.

*O repórter viajou ao Fortal 2025 à convite da produção do evento