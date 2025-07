Influencer apontada como pivô na separação de Carlinhos Maia se pronuncia

A influenciadora Eduarda Luvisneck quebrou o silêncio e revelou estar surpresa ao ser apontada como pivô do divórcio dos influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães.

O que aconteceu

Ela afirmou ainda estar digerindo a informação de que teria causado o fim do casamento de Carlinhos e Lucas. A jovem prometeu um pronunciamento completo assim que conseguir colocar as ideias no lugar.