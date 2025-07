Gilberto Gil diz que morte de Preta 'contribuiu para sermos mais amorosos'

O cantor declarou que as dificuldades vividas por Preta afetavam todos ao seu redor. "O que fica mais acentuado no pesar da perda, é o fato de que houve um sofrimento muito grande dela. É a coisa da qual, digamos assim, a gente mais se ressente, né? Fica do sentimento um ressentimento, pelo fato de que ela tenha tido um período muito grande [de sofrimento]. O que também, por outro lado, ajudou na luta dela para essa adaptação, para esse acompanhamento que ela fez"

Gil falou ainda sobre a missa e disse que se trata de um momento de reunião da família e de lembrar Preta. "É [um momento] como todos que virão daqui para frente, quando estivermos em família, quando estivermos em um círculo de amigos. E mais do que no caso dela, toda, toda, toda a nação brasileira, o povo inteiro que nutriu por ela um afeto muito grande. A lembrança dela vai ficar permanentemente conosco, com todos nós".

O fato da lembrança dela, da memória dela ter uma circulação muito grande, muito permanente, é um consolo, é um contraponto a essas dificuldades de afirmação do afeto pelos quais o mundo passa ultimamente.

Preta Gil morreu aos 50 anos em decorrência de complicações de câncer no intestino. Artista foi velada em cerimônia aberta para milhares de fãs na última sexta-feira, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.