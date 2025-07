Gabriela Pugliesi relembra abuso na infância: 'Pai de uma amiga'

Ela continuou. "Quem me vê hoje com uma família estruturada, saudável, nem imagina que por muito tempo construir isso que eu vivo, para mim, era quase impossível. Inclusive, quando comecei a conquistar o que tenho hoje, nem me sentia merecedora."

Gabriela também contou como conseguiu lidar com os traumas. "Uma vez eu estava num processo terapêutico e fiz um exercício de escrever uma carta para mim mesma. Marcou demais ter escrito 'Você não teve culpa, você é protegida'. Quando eu fiz esse exercício, parece que saiu um peso das minhas costas."