Funkeiro dono de hit famoso nos anos 2000 morre após contrair bactéria rara

O cantor estava internado no Posto de Assistência Média (PAM), de Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro. A síndrome de fournier é infecção rara que afeta os tecidos moles da região perineal, entre o ânus e os órgãos genitais.

Em março passado, Leandro disse que ficou internado duas semanas com as partes íntimas inchada e recebeu o diagnóstico da síndrome. Ele até chegou a abrir uma vaquinha na internet para conseguir custear o tratamento e comprar fraldas geriátricas.

"Isso tudo é causado por uma bactéria que penetra pela pelo e se espalha pelo corpo. Se não se tratar e se cuidar, vai inchar tudo e a bactéria vai comer a comer os pedaços de carne. Foi o que aconteceu comigo, minhas partes íntimas começaram a inchar, eu não sabia o que era, fiquei convivendo com isso duas semanas, e na segunda vi que estava saindo um cheiro estranho. Fui ao hospital e já estava algumas partes necrosadas", disse ele, em vídeo publicado no Instagram.

Leandro Abusado fez sucesso nos começo dos anos 2000 como um dos autores do hit "Aqui no baile do Egito". Ele se apresentava ao lado da cantora Maya como "Leandro e As Abusadas" nos bailes da Furacão.

O artista havia diminuído os shows pelo Rio de Janeiro após a descoberta da doença. Recentemente, ele estava gravando vídeos para o TikTok após a música "Aqui no baile do Egito" viralizar.