Ex-Tiazinha expõe crises de pânico pós-fama: 'Me cobria para me esconder'

Suzana Alves, 46, ficou marcada na história da TV como a personagem mascarada Tiazinha. Entretanto, a fama e exposição no final dos anos 1990 e o início dos anos 2000 trouxeram marcas negativas na vida emocional da artista.

O que aconteceu

A atriz revelou que lida até os dias atuais com o TAG (Transtorno de Ansiedade Generalizada) e eventuais crises de pânico após grande exposição da intimidade na televisão. "Eu tenho TAG e não sabia disso, passei minha vida toda muito ansiosa. Depois descobri o TDH. Na minha vida passei por inúmeras situações que me fizeram entrar na crise da síndrome do pânico", disse ela, no podcast 6+1, seu novo projeto no YouTube.