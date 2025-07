Êta Mundo Melhor!: Zé dos Porcos tenta ajudar Candinho, mas não consegue

Amanhã, terça-feira (29), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Ernesto consegue fugir de Candinho. Celso presenteia Anabela. Felícia e Samir pedem ajuda a Estela em nome de Zulma. Zé dos Porcos alerta Candinho sobre a tentativa de golpe de Cunegundes.

Margarida intervém junto a Lúcio e consegue uma nova chance na rádio para Dita. Estela cuida de Zulma, e afirma que as crianças do casarão precisam estudar. Sônia pressiona Quincas e acaba terminando o relacionamento com ele.

Olga aconselha Araújo a aceitar a proposta de Celso de desviar dinheiro de Candinho. Dita prepara-se para cantar na rádio.