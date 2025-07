'Não me permito escolher um lado', disse Dona Jacira sobre Emicida e Fióti

Eu como mãe dos dois não posso não me permito escolher um lado. O texto era bem maior e havia uma reflexão sobre irmão mais velho, irmão mais novo. E neste momento, só nós mulheres da família sabemos o quanto nos faz sofrer passar por tal situação.

Ela explicou não culpabilizar Emicida. "O fato de dizer que a dor de Evandro (Fióti) é nossa, não quer dizer que estou em nenhum momento culpabilizando Leandro (Emicida). Mas esta questão é segredo nosso. Resolvemos nossos problemas entre nós e nem tudo é para dividir com a internet."

Por fim, a matriarca disse que Emicida não estava sendo acusado de nada, mas, sim, o Fióti. "Evandro foi caluniado e vê-lo sofrer nos faz sofrer também e sofremos porque sabemos de sua honestidade. Foi uma pedrada no coração dele".

Entenda o caso

A desavença entre os irmãos tornou-se pública em 28 de março deste ano, quando Emicida anunciou o término da parceria com Fióti. "Acredito que a gente construiu coisas muito relevantes, mas chegou o momento que isso se esgotou", disse o rapper.

Ao Fantástico, Fióti negou as acusações de Emicida de que ele realizou saques indevidos e sem comunicação, num montante que chega a R$ 6 milhões, da Lab Fantasma. A acusação do rapper contra o irmão foi apresentada como defesa em um processo no qual Fióti tenta impedir que Emicida tenha controle exclusivo sobre a empresa que eles fundaram juntas e que, até o final do ano passado, administravam em parceria.