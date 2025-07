Doença e assalto movimentam um só capítulo de 'Êta Mundo Melhor!'

No capítulo desta segunda-feira (28) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Candinho cede ao golpe de Zulma. Manoela e Dita levam Joaquim ao hospital. Estela contrata Manoela para cuidar de Anabela.

Policarpo dá um coice em Zulma, e as crianças acham graça. Estela afirma ter sido injusta com Celso. Tamires sugere que Ernesto volte a trabalhar nas ruas com sua fantasia.

A família de Cunegundes é assaltada. Francine e Tamires descobrem a fantasia de Asdrúbal. Candinho reconhece Ernesto.