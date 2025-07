Claudia Alencar celebra filho após ensaio temático LGBT: 'Orgulho'

A última série feita por Yann foi inspirada no filme queer Pink Narcissus (1971). As fotos são do fotógrafo Thomas Mundell, de Nova York, onde Yann mora, para a revista DYO Magazine.

'Pink Narcissus' não é apenas um filme — é um marco da arte queer, uma carta de amor codificada, um espelho que reflete o desejo. Esta série é um agradecimento, décadas depois, ainda brilhando em technicolor. Yann