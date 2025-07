Catia Paganote sobre procedimento estético: 'Não me sentia bem, me doía'

Catia Paganote, 49, falou sobre procedimentos estéticos e cuidados com o corpo.

O que aconteceu

Em entrevista a coluna Play, do O Globo, ela contou ter feito apenas um procedimento. "A única coisa que fiz foi colocar próteses de silicone nos seios. Quando eu posei nua, não queria fotografar porque eu tinha um peito maior do que o outro. Fiz a cirurgia logo depois da revista por causa da estética."