Carlinhos de Jesus surge de muletas e cadeira de rodas: 'Dores que limitam'

Mediante a repercussão, Carlinhos de Jesus esclareceu que vem sofrendo com fortes dores na região do quadril em razão do diagnóstico de bursite e tendinite. O artista não tem problemas para andar, mas faz uso dos equipamentos durantes as fases de crises de dores.

Percebi que o quadril não é só para rebolar! Amigos e seguidores queridos, quero compartilhar com vocês o motivo pelo qual estou aparecendo por aí com cadeira de rodas ou muleta. Não se assustem! Está tudo sob controle -- ou quase! Já há algum tempo venho sentindo dificuldades para andar, com dores que limitaram meus movimentos. Depois de exames e avaliações, recebi o diagnóstico de um quadro sério de bursite trocantérica bilateral, complicada com tendinite nos glúteos, também dos dois lados. Resultado: muita dor e mobilidade bastante comprometida.

Carlinhos de Jesus, em carta publicada no Instagram

O artista detalhou que está fazendo os tratamentos médicos indicados, mas a recuperação "é lenta" e os equipamentos o ajudam a cumprir a agenda de trabalho. "Tenho contado com um batalhão de aliados: fisioterapia, acupuntura, musculação e tratamento intensivo para as dores. A cadeira de rodas e a muleta estão aqui para me poupar, não para me parar"."

Ele encerrou sua manifestação agradecendo as mensagens de apoio e carinho após dividir o momento de saúde delicado. "Agradeço de coração todo o carinho e preocupação de vocês. Isso me dá ainda mais força para seguir em frente, com fé e leveza. O show tem que continuar."

Carlinhos de Jesus é figura cativa no quadro Dança dos Famosos do Domingão com Huck (Globo). A atração está prevista para ir ao ar no programa de Luciano Huck a partir do próximo mês de agosto