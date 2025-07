Três pessoas morrem em acidente com ônibus de cantor Netto Brito

Três pessoas morreram em um acidente envolvendo o ônibus que levava a banda do cantor Netto Brito e um veículo em Santo Antônio de Jesus, Bahia.

O que aconteceu

Segundo a Polícia Civil, o acidente aconteceu na noite de ontem e as três vítimas foram identificadas. Entre elas, está Carlos Antônio, técnico de som da banda.

Em nota enviada a Splash, a Polícia Civil informou que a causa do acidente está sendo apurada. "Segundo informações preliminares, um veículo colidiu contra um transporte coletivo que transportava uma banda. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Oitivas são realizadas na unidade policial para apurar as causas do acidente."