Tati Machado fala de perda de bebê: 'Médica disse que não tinha batimento'

Tati Machado contou no Fantástico (Globo) como soube sobre a perda de seu bebê, Rael, na 33ª semana de gestação.

O que aconteceu

"Uma médica da emergência vira e fala para a gente que não tinha batimento", disse Tati, à reportagem do Fantástico. Ela conta que se apoiou no marido: "Eu peguei na mão dele e falei: 'Bruno, a vida trouxe [essa notícia] para a gente e vamos ter de encarar juntos'". O marido completou: "Quando conhecemos o Rael foi a despedida também."

Afastada da TV desde maio, a apresentadora topou dar entrevista ao Fantástico (Globo) para falar como lidou com a dor do luto. Ao lado do marido Bruno, ela declarou que está voltando a sorrir, mas sem esquecer da criança.