Tati Machado explica por que foi ao Fantástico falar sobre perda de bebê

A jornalista explicou que decidiu abrir o coração sobre o momento de dor da família com objetivo de ajudar outros casais que possam estar vivendo caso semelhante. "Fiquei pensando muito. Quando acontece com a gente e calha de sermos pessoas públicas, como eu, Micheli Machado, Robson Nunes, Sabrina Sato, Rafa Kalimann e pessoas que estão na mídia de alguma maneira, acaba que isso não é só sobre a gente. É sobre as milhares de famílias que passam por isso. Porque não é uma coisa esporádica, rara. É uma coisa que acontece muito e acontece muitas vezes de forma silenciosa, principalmente para quem está no comecinho da gravidez".

Se você parar para pensar, a gente muitas vezes é orientado a só dividir com as pessoas que a gente ama quando chega com 12 semanas para ter uma segurança, já ter o primeiro morfológico feito. Então a gente já guarda isso em segredo. E você imagina as pessoas que passam uma perda antes das 12 semanas, onde você só criou uma expectativa e doido para compartilhar com quem você ama e muitas vezes nem consegue. É mais comum do que se pensa.

Tati Machado

Tati concluiu afirmando que a dor do luto é difícil de lidar, mas falar sobre após tudo o que viveu é uma forma de seguir em diante. "Falar, para mim, tem sido uma forma de resistir. Uma forma de me acolher e também acolher quem passou por isso e quem está passando por isso. É uma ferida acesa, é um luto que perdura. Não é algo que se cura. Eu entendo que eu sou uma outra pessoa, com todas as outras Tatis que existiram. Não tem como passar por isso ileso."