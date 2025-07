Sharon Osbourne fez 'milagre' para levar Ozzy ao palco pela última vez

As negociações de Sharon Osbourne foram cruciais para que o show de despedida de Ozzy Osbourne saísse do papel, segundo o jornal The Mirror. A mulher e empresária do astro do rock "brigou" com companhias de seguro nos bastidores para que o show pudesse acontecer.

O que aconteceu

Companhias de seguro afirmaram que não cobririam o show se Ozzy insistisse em se apresentar em pé. A informação é do jornal britânico The Mirror.

As seguradoras viam um risco de acidente, já que Ozzy sofria com mobilidade reduzida e Parkinson. Apesar das dificuldades, o músico passou o último ano se exercitando com fisioterapeutas e especialistas para conseguir voltar aos palcos. Usando uma bengala nos últimos meses, Ozzy chegou a ter um personal trainer morando em sua casa para apoiá-lo.