Filhos de Ronaldo Fenômeno posam juntos na Espanha; saiba quem é quem

Ronald, filho mais velho do jogador, tem 25 anos e é DJ. Ele também é presidente da RonaldoTV, canal do pai no YouTube e Twitch, onde produz conteúdo sobre videogames.

Ele é fruto do primeiro casamento de Ronaldo com a ex-jogadora de futebol Milene Rodrigues. Os dois se casaram em 1999 e se separaram em 2003.

Alexander é o segundo filho de Ronaldo Fenômeno Imagem: Reprodução/Instagram @alexndelima

Alexander tem 20 anos e é filho de Ronaldo com a fisiculturista Michele Umezu. Ele só foi reconhecido como herdeiro de Ronaldo aos 5 anos, após passar por um teste de DNA.

Ele quer ser fisioterapeuta. Alexander concluiu o Ensino Médio no ano passado e deve começar a faculdade em breve.