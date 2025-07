Quem é a filha 'deserdada' de Steve Jobs que fez casamento milionário

Foi 'deserdada' pelos pais. Depois que Steve Jobs morreu, em 2011, apenas duas pessoas dividiram sua fortuna: Laurene e Lisa Brennan, filha de outro relacionamento dele. Segundo Laurene, nenhum dos três filhos do casal deve herdar dinheiro do pai, já que todos são profissionais de sucesso em suas áreas.

Competiu no hipismo no Pan-Americano. Aos 21 anos, em 2019, Eve competiu nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, na disciplina de salto individual no hipismo. Na época, ela era a caçula da equipe.

Já fez piada ironizando o iPhone. Em 2022, logo após o anúncio do iPhone 14, Eve fez uma postagem em tom irônico sobre o lançamento. Ela publicou uma foto de um homem segurando uma camisa nova igual à peça que ele está usando com a legenda "eu trocando meu iPhone 13 por um iPhone 14 após o anúncio de hoje".

E o noivo? Harry Charles, 26, é considerado um dos melhores atletas do hipismo mundial. Em 2024, nos Jogos Olímpicos de Paris, ele foi medalhista. O casal se conheceu nas competições de hipismo e anunciou o noivado em setembro do ano passado.