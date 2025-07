'Quarteto Fantástico' tem filme que público nunca viu; descubra o motivo

Diferente do que muitas pessoas pensam, a versão de 2005 do "Quarteto Fantástico" não foi a primeira adaptação cinematográfica de uma das equipes mais famosas da Marvel. Em 1994, os personagens ganharam um filme, mas você deve estar se perguntando: "Como eu nunca vi isso?" Pois é! A produção foi roteirizada, gravada, editada e finalizada, mas nunca foi lançada por motivos um tanto caóticos.

Por que ele nunca foi lançado?

Hoje em dia, nem parece, mas a Marvel quase faliu nas décadas de 1980 e 1990 e, para sair do vermelho, teve que vender os direitos de adaptação dos seus super-heróis. A 20th Century Fox adquiriu os X-Men, e a Sony, que já faturou bilhões com os filmes do Homem-Aranha, pagou apenas R$ 10 milhões pelos direitos do personagem. Mas a movimentação foi essencial para a sobrevivência do grupo.

O Quarteto Fantástico ficou em posse da Constantin Film e da Fox. A produtora alemã ficou com os direitos de produção do Quarteto, enquanto a Fox possuía os direitos de distribuição dos filmes. Os direitos só voltaram para a Marvel Studios depois que a Disney adquiriu a Fox, em 2019.