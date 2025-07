Harry faz oferta a rei Charles 3º em meio a boatos de reconciliação

Por isso, o escritório dele concordou em oferecer uma agenda de suas atividades e oferecê-la ao Palácio de Buckingham e ao Palácio de Kensington. Harry não gosta de ser controlado pela 'máquina' real, e isso não vai mudar. Mas se a família real souber seus próximos movimentos, pode pelo menos se planejar. É um gesto significativo.

Uma viagem de Harry a Angola neste mês ofuscou a cobertura do aniversário de 78 anos da rainha Camilla nos jornais. Na ocasião, ele caminhou sobre um campo minado e falou do do perigo que minas deixadas para trás após o fim de guerras representam para a população local.

O compartilhamento das agendas também será importante para combinar um encontro entre pai e filho. Em maio, Harry disse que o pai não falava mais com ele. A revista People afirmou que o rei também não atende mais as ligações do príncipe.

Neste mês, assessores de Harry e Charles se encontraram pela primeira vez para discutir uma possível reconciliação. "Todos querem seguir em frente agora. Finalmente foi o momento certo para que os dois lados conversassem", disse uma fonte ao jornal.