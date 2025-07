Patricia Abravanel comete gafe e quase erra nome de convidado: 'Punhe*****'

Patricia Abravanel, 47, cometeu uma gafe e quase viveu uma saia justa, na edição de hoje, do Programa Silvio Santos (SBT). A apresentadora por muito pouco não trocou o nome do convidado por "punhe*****".

O que aconteceu

O artista Lord Vinheteiro marcou presença no quadro Show de Calouros. Porém, uma pegadinha com o pianista foi o que marcou a sua participação na atração do SBT.

O jurado Victor Sarro contou que Lord era chamado de Frank em virtude de uma piada com o músico em seu canal. "Falei pra ele que o homem era infantil desde a época do Frank. Ele perguntou: 'que Frank?' e eu respondi: 'aquele que te pegou atrás do tanque'. Esse vídeo viralizou tanto que chamam ele de Frank nas ruas."