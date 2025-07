'Palavra sapatão me assombrava': Zélia Duncan fala sobre se assumir lésbica

Eu tenho uma irmã cinco anos mais nova que eu, que sem saber me apoiava, me via sofrendo e me apoiava. Tenho uma mãe que se transformou junto comigo, de um jeito que um dia ela me pediu desculpas pela perseguição que chegou a fazer comigo. Hoje minha mãe é minha melhor amiga. Minhas namoradas, companheiras, a partir de um certo momento frequentaram minha casa como qualquer outro companheiro ou companheira dos meus irmãos. Eu fui me fortalecendo desse jeito.

Ela reforçou que hoje fala com tranquilidade sobre sua orientação sexual e se sente orgulhosa em pertencer à comunidade LGBT+. "A minha comunidade me promove profundamente, me comove pensar no percurso das pessoas, porque só a gente sabe o que pagou da nossa existência para está onde está, no sentido do sentimento, do esforço".

Zélia Duncan é casada com a publicitária Flávia Soares. As duas oficializaram a união em 2021.