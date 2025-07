Otávio Mesquita afirma que 'passava o rodo' quando estava solteiro

Otávio Mesquita é pai de Luiz Otávio, de um relacionamento com Leonice Coelho. Depois, ele casou com Elizabeth Blanch, mãe de seu segundo filho, John Blanch; ele ainda foi casado com Janaína Barbosa; com a atriz Vanessa Machado, e sua última união foi Melissa Wilman, com quem teve o terceiro filho, Pietro. Atualmente, ele está com Ana Ruas.

Acusação de estupro

No podcast, Mesquita também comentou a acusação de estupro feita pela humorista Juliana Oliveira. O apresentador afirma que a denúncia é uma "manipulação que não tem nada a ver".

Mesquita alegou que sua interação com Juliana, que rendeu a acusação de estupro, foi uma "brincadeira". "Quando essa coisa aconteceu, foi uma manipulação que não tem nada a ver. Respeito quem acha isso... Agora, Deus vai dizer quem eu sou. Não sei por que estou falando isso aqui, nem deveria falar. Só tenho a dizer o seguinte: a Justiça é perfeita, correta".

Ele afirmou que ficou entristecido com o processo movido por Juliana. "Me deixou muito triste [a denúncia]. Não gosto de falar disso. Eu nunca na minha vida tomei um processo. Nunca ninguém brigou comigo".

Em março passado, Juliana Oliveira denunciou Otávio Mesquita por estupro. O episódio teria ocorrido em 2016, quando ela trabalhava no The Noite (SBT) e o apresentador foi convidado da atração. O caso é investigado pela Polícia Civil de Osasco.