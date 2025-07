Mel Maia rejeita profissão de influenciadora: 'Sou atriz que influencia'

Mel Maia teve tempo para aprender a lidar com a fama, já que estreou na TV em 2011, com apenas seis anos, no especial de Natal da Globo. Mas seu papel mais importante e mais lembrado, ainda hoje, é o de Rita ainda criança, na primeira fase da novela "Avenida Brasil", que foi ao ar no ano seguinte.

Como a minha personagem marcou tanto, é mais difícil para as pessoas se acostumarem com meu rosto mudando. Mas, com o tempo, é super de boa. A galera entende. Tem vários outros atores que começaram na infância e, com o tempo, o público vai ajustando a imagem.

Apesar de encarar de forma positiva a transição diante do público, Mel admite que a "pressão sempre vai existir" e até cogita voltar a fazer a personagem mais de dez anos depois. "Será, gente? Eu toparia. Toparia fazer 100%, mas não ouvi nada disso não. Isso é bem legal", brinca.