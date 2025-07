Léo Lins fala de piadas com Preta Gil: 'Teve motivo para não gostar de mim'

Sei que aqui já vão falar: 'ah, não falou da morte, mas falou do câncer e ela morreu de câncer. Isso também está errado' e 'ele descreveu as piadas dois anos atrás, mas contou até semana passada no teatro e não pode'. Sei que aqui já cabe uma discussão. Léo Lins

Léo concluiu o vídeo afirmando que não vai mais repetir as piadas de 2023 por não existir mais o processo de Preta Gil. "Aproveite para dizer que não faço mais as minhas piadas, porque elas eram sobre o processo, como não tem mais processo, não tem mais o porquê continuar com as piadas. Aproveitei também para falar com a família, parentes e amigos próximos e deixar aqui os meus sentimentos a todos vocês, que eu tenho certeza estão passando por um momento difícil", garantiu.