Lauana Prado revela que já recebeu proposta artística em troca de sexo

Lauana Prado, 36, revelou que já recebeu uma proposta de trocar sexo por benefícios no meio artístico. O assédio partiu de uma pessoa influente do mercado fonográfico e ocorreu durante os primeiros passos de Lauana na música.

O que aconteceu

No programa Sabadou com Virginia (SBT), a cantora foi questionada se havia recebido oferta de "teste do sofá" no mundo da música. Ela confirmou que recebeu e detalhou que era uma proposta de sexo em troca de música em parceria com um grande artista.