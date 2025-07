Flávia Alessandra aparece de biquíni, e Otaviano elogia: 'Sorte a minha'

Nas redes sociais, o casal tem compartilhado detalhes da viagem. Otaviano e Flávia foram a museus e até fizeram um passeio de balão com uma visão do pôr do sol. "Foi emocionante e lindo de ver e viver", escreveu o apresentador sobre a experiência.

Otaviano e Flávia estão casados desde 2006. Eles são pais de Olívia, de 13 anos. A atriz também é mãe de Giulia Costa, de 23, fruto do seu relacionamento com Marcos Paulo. As férias para a Capadócia foram sem a presença dos filhos.