Filha de Maira Cardi 'adota' bebê reborn nos EUA; veja quanto custa

Maira Cardi está nos Estados Unidos para montar o enxoval do seu terceiro filho, o primeiro com Thiago Nigro. A filha dela Sophia, 6, fruto da relação com Arthur Aguiar, aproveitou a viagem para "adotar" um bebê reborn.

O que aconteceu

A influenciadora compartilhou o processo nas redes sociais. Na loja, Sophia escolheu um boneco e acessórios para ele. A marca ainda oferece um ambiente de maternidade, em que o boneco passa por consulta médica e são gerados os documentos dele. Sophia pediu até mesmo um passaporte.

Bebê é grande e já tem os olhos abertos. No site da marca, os bonecos são oferecidos a partir de US$ 299 (R$ 1,6 mil) e podem chegar a U$ 799 (R$ 4,4 mil), a depender do modelo e sem os acessórios. A menina deu ao bebê o nome de Davi, indicando que esse seria o nome do irmão caso a mãe estivesse esperando um menino.