Ex de cantor do hit 'Caneta Azul' diz que foi abandonada após ir ao mercado

Entrei no quarto e nada do Manoel. Desci, ninguém. Fui na portaria desesperadamente e perguntei: Pelo amor de Deus, você viu se o Manoel passou aqui?

Diva Gomes, ex-mulher de Manoel Gomes

Diva diz que conversou com Manoel depois do término. Ela conta que o cantor nunca confirmou que de fato queria se separar dela. "Queria ter esse momento, eu e ele para ele me explicar e eu entender ele. Por que ele fez isso, por que aconteceu isso?".

Em nota enviada ao programa, os advogados de Manoel alegam que eles nunca foram casados. Segundo eles, Diva e o cantor tinham um "um relacionamento afetivo, que foi encerrado de forma unilateral e respeitosa por decisão do artista".

Os advogados do cantor também alegam que ele deixou a casa em que vivia com Diva com todas as despesas pagas. Ele teria arcado com o pagamento do aluguel, contas e encargos. "Manoel Gomes comunicou formalmente o término da relação e deixou o imóvel que ambos compartilhavam, levando apenas seus pertences pessoais."

O advogado de Diva, em entrevista ao "Balanço Geral", diz o contrário. Segundo Rinaldo Stoco Gaidargi, eles tinham sim um relacionamento formal e ela vai recorrer à partilha de bens.