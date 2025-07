DJ brasileira presa em Portugal relata terror na cadeia e dias na solitária

Nós tínhamos anúncios como qualquer outra empresa: procurando massagistas tantricas, e as que não sabiam fazer a massagem tântrica, nós dávamos treinamento (...) A nossa intenção não era vender prostituição

DJ Beka

Presa no dia 1º de abril deste ano, ela disse que não sabia o motivo de estar sendo levada pela polícia quando foi abordada. "Me levaram para fora do estacionamento, abriram o capô do carro e ali estavam as armas da polícia e documentos com as minhas fotos. Tiraram meu telefone, me deteram para depois realmente com a justiça eu entender do que eu estava sendo acusada".

Contar história todo mundo pode contar, mas provar história (?) Eu tive uma mãe que cresceu explorada, jamais teria coragem de explorar uma mulher

DJ Beka

Beka ficou 106 dias detida e agora responde o processo, que segue em segredo de Justiça, em liberdade. Durante este período presa, a brasileira conta que ficou dois dias na solitária e viu cenas horríveis, como pessoas mutiladas.