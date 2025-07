Celso Portiolli passa apuros ao comer 'morango do amor' ao vivo

No palco, ele ensinou a receita do doce viral. Com a ajuda dos dois confeiteiros, Portiolli se aventurou no fogão. Na hora de passar o morango na calda colorida, ele quase queimou o dedo. Quando foi partir o doce, destruiu com a faca. "Morango do ódio", brincou.

Apresentador fez doce ao vivo Imagem: Reprodução/SBT

Confira o momento