Como filha de Steve Jobs 'despistou' curiosos em casamento milionário?

Eve Jobs, 27, se casou ontem, na Inglaterra, com o atleta Harry Charles, 26. Para esconder o vestido de noiva de curiosos, a filha caçula de Steve Jobs contou com uma entrada secreta na igreja.

O que aconteceu

Segundo publicação da Hello! Magazine, Eve optou em entrar por uma porta secreta da igreja em Great Tew, no distrito de Cotswolds, para não mostrar o vestido aos curiosos. As nove madrinhas só foram avisadas após 30 minutos de espera que a noiva faria uma chegada surpresa.

Para evitar aglomeração no local da cerimônia, o assessor do evento foi o encarregado de avisar aos moradores que não seria possível ver a noiva. "Há uma entrada nos fundos da igreja, que é obviamente por onde eles entraram. Então, sim, peço desculpas a todos aqui e aos moradores que estavam esperando para ver a noiva, mas, por um motivo ou outro, ela decidiu não entrar pela porta da frente", disse ele, segundo publicação do Page Six.