Carolina Ferraz revela pânico com stalker: 'Invadiu set de gravação'

Ela chegou a invadir o set de gravações duas vezes, tentou me atacar e as pessoas conseguiram impedir.

Carolina Ferraz sobre stalker

Ela disse que procurou as autoridades brasileiras e inclusive a Interpol. Carolina conta que conseguiu que a mulher fosse impedida de entrar no país, mas de alguma forma ela burlou a lei.

A apresentadora relembra que a stalker chegou a descobrir seu endereço residencial. "As autoridades ainda não estão preparadas para lidar com esse tipo de situação", lamenta.

'Receio pela minha vida'

O ator Thiago Giacomini passou por uma situação semelhante. Sem revelar a identidade de sua perseguidora, ele disse que tudo começou quando começou a se distanciar da pessoa.

Segundo a reportagem, a carreira de Thiago foi prejudicada. Ele foi caluniado e acabou perdendo projetos de trabalho. "Todos os danos que ela me causou moralmente eu me senti muito devastado. Me senti péssimo. Financeiramente me prejudicou", disse.