'Bimbada' e casório sem beijo: os altos e baixos de Carlinhos Maia e Lucas

Casamento estrelado e sem beijo. Eles assumiram a relação publicamente em 2019, mesmo ano em que se casaram em uma cerimônia grandiosa às margens do Rio São Francisco e com nomes como Anitta e Wesley Safadão entre os convidados. Na época, causaram nas redes sociais por não terem dado o tradicional beijo após o "sejam felizes para sempre".

Muitos nos pedem o esperado beijo, a maioria ainda não percebeu que nem tudo na vida é virtual, o nosso beijo é quentinho, molhado igual à maioria dos beijos, mas é nosso, apenas nosso! Quem sabe um dia não será visto, mas por enquanto será apenas sentido por nós dois e pelo nosso amor. Quer um conselho? Ame mais, digite menos.

Carlinhos Maia sobre a falta de beijo em seu casamento

Anitta foi madrinha do casamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães Imagem: Reprodução

Término relâmpago. Em outubro de 2022, o casal terminou e falou sobre a decisão nas redes sociais, alegando ter sido de forma amigável. Carlinhos parece não ter aceitado muito bem, pois seguiu se declarando ao então ex. Eles se reconciliaram meses depois.

"Bimbada" dos sonhos. Pouco tempo após terem retomado o romance, em 2023, Lucas disse que ele e Carlinhos estavam passando por uma crise e chegaram a ficar em quartos separados na Farofa da Gkay daquele ano.