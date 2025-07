Bisneta da criadora do brigadeiro, Chris Pelajo critica 'morango do amor'

A jornalista Christiane Pelajo, 54, criticou o doce do momento, o morango do amor, e aproveitou para lembrar que o brigadeiro tradicional é uma criação da sua família.

O que aconteceu

Christiano Pelajo fez referência ao vídeo de Fábio Porchat sobre morango do amor. O humorista postou há três dias um vídeo chamando o doce de "morango do ódio" e enaltecendo o doce brasileiro mais tradicional: o brigadeiro.