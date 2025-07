Zélia Duncan diz estar feliz com decisão não ser mãe: 'Filho não é troféu'

Zélia Duncan, 60, afirmou não se arrepender da decisão de não ter tido filho porque nunca quis ser mãe.

O que aconteceu

Duncan disse ser uma "injustiça" a imposição social para que a mulher seja mãe. "No nosso pacote de ser mulher vem com muita força [a ideia] ser mãe, e a primeira injustiça contra a mulher é dizer para ela 'é santo, é nobre ser mãe', porque você fica dentro de casa cuidando dos filhos e o mundo é dos homens", declarou durante participação no podcast MenoTalks.

Cantora admitiu que por um certo período se culpou por não ter tido filho, mas hoje sabe que essa foi a decisão correta para sua vida. "Eu sou muito feliz de não ter tido filho, sou muito tranquila com isso. Filho não é troféu. Eu não tenho necessidade de ver alguém parecido comigo e isso é muito claro para mim hoje. A maternidade é uma experiencia que deve ser linda, mas eu experimento meu sentimento maternal com meus amigos e as crianças que cruzam meu caminho".