Zé Felipe posa com Virginia e posta música sobre término: 'Não vai embora'

Zé Felipe publicou uma foto ao lado de Virginia e das filhas nas redes sociais. Um detalhe, porém, chamou a atenção dos fãs: a música escolhida pelo cantor, que fala sobre separação.

O que aconteceu

Zé Felipe e Virginia levaram as filhas a um parque de diversões em Goiânia. A reunião do casal empolgou fãs que torcem por uma reconciliação e ficaram esperançosos com cenas de carinho entre os dois.

O músico escolheu a música "Bailão", que fala de uma separação difícil, para acompanhar a foto da família. "Tô remoendo a cena até agora/Eu falando: 'Amor, não vai embora'/Mas ela foi, só virou e foi/

Mandei pensar direito, meu bem/Que certeza é essa que você tem?", diz a faixa, uma parceria com Grelo.