Walter Salles elege os cinco melhores filmes nacionais; 2 são documentários

'Terra em Transe' (1967)

Terra em Transe Imagem: Divulgação

Dirigido por Glauber Rocha, é uma alegoria política que acompanha o poeta e jornalista Paulo Martins. Ele embarca em uma jornada entre duas forças antagônicas de um país fictício da América Latina, chamado El Dorado. Em meio a golpes e disputas de poder, o filme reflete sobre o papel do intelectual na sociedade e a crise das ideologias, com um estilo experimental que marcou o Cinema Novo. Disponível no Globoplay.

'Cabra Marcado para Morrer' (1984)

Cena do documentário "Cabra Marcado Para Morrer" (1984) Imagem: Divulgação

Documentário dirigido por Eduardo Coutinho compõe o filme interrompido em 1964, sobre o líder camponês João Pedro Teixeira, assassinado por lutar pela reforma agrária. Anos depois, Coutinho retorna para reencontrar os camponeses envolvidos na produção original, revelando os impactos da ditadura militar na vida dessas pessoas. A obra é um marco do cinema político e da memória no Brasil. Disponível no Globoplay.