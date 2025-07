Viúva de Cid Moreira fala sobre luto: 'Sensação de que congelei'

Fátima Moreira, 59, quebrou o silêncio quase um ano após a morte do ex-marido, o apresentador Cid Moreira (1927-2024). A viúva disse que está em processo de reconstrução da vida.

O que aconteceu

O suporte de amigos e familiares, segundo a jornalista, foi fundamental para lidar com o luto. "É um processo que você precisa de muito afeto em volta e do suporte dos amigos. Sabe qual é a sensação que dá? A de que você congelou. E está tudo acontecendo e só você como se eu tivesse dado uma pausa ali", disse ela, em entrevista ao videocast "Mulheres On".

Fátima, que ficou 25 anos ao lado de Cid Moreira, disse que esteve com o jornalista até o último dia de vida. "Passei 29 dias com ele no hospital. Já éramos superjuntos, então, nesse momento era quase uma coisa só: todo o tempo observando, dando carinho e conversando, porque ele estava muito lúcido. Esse mergulho e essa despedida dolorida dariam um livro lindo."